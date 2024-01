Pascal Feryn largue Koen Wauters et prend la tête parmi les voitures

Quelle ne fut pas la surprise de tous lorsqu'il s'est avéré, au lendemain de la 1re étape, que Tom De Leeuw, Cédric Feryn et Bjorn Burgelman (Ginaf) n'avaient pas remporté celle-ci comme annoncé. Le trio avait terminé 12e, alors que c'est l'Espagnol Carlos Vento et son copilote Carlos Ruiz Moreno (Can-Am) qui ont finalement été couronnés.

La navigation posait les principales difficultés de la 2e étape, longue de 425 kilomètres dont 383 contre la montre. À 2h08:36 du buggy de Loubet, Pascal Feryn a terminé 9e, meilleur Belge et meilleure voiture, alors que Koen Wauters, 13e et 3e voiture, a perdu plus d'une heure à la recherche d'un point de contrôle. Celui-ci a laissé sa 1re place au classement général des voitures à Feryn, qui est 6e en open. Wauters est 7e en open, 2e voiture. Tom De Leeuw, Cédric Feryn et Bjorn Burgelman sont 12e au général, 3e camion.