Pénalités pour Quintanilla et Barreda, Kevin Benavides remporte la 3e étape en motos

En plus de Quintanilla et Barreda, l'Américain Ricky Brabec (Honda) et le Botswanais Ross Branch (Honda) ont également écopé de pénalités pour excès de vitesse. Benavides s'impose donc avec 1:11 d'avance sur Brabec et 2:51 sur le Français Adrien Van Beveren (Honda). Pas de changement non plus au général, Branch reste en tête avec 3:11 d'avance sur le Chilien José Ignacio Cornejo (Honda) et 5:08 sur Brabec.

Des pénalités qui n'ont pas d'incidence sur la place de Jérôme Martiny qui termine toujours 35e mais à 37:13 de Benavides. Il se classe aussi 35e au général à 2h15:30 de Branch.