Pierre Saeys rejoint l'arrivée après avoir failli abandonner et réalise un rêve de 35 ans

À mi-parcours, Saeys était 71e. "Pendant la deuxième semaine, j'ai alterné les bonnes et les moins bonnes journées. Jeudi, j'ai commis ma première et seule grosse erreur. Après 80 km, j'ai fait un soleil. Je suis tombé sur la tête et l'épaule gauche. Je pouvais à peine bouger mon épaule. Pendant un moment, j'ai cru que ma course était terminée. Pourtant, j'ai continué à forcer mon épaule jusqu'à ce que j'entende soudain un 'plop', tout était en place et j'étais à nouveau mobile".

Saeys a pu repartir avec quelques blessures oculaires. "Mes lunettes étaient cassées, la visière de mon casque brisée. J'ai continué à rouler à 60 % de mes capacités. Juste avant la tombée de la nuit, j'ai atteint le bivouac. Après que la kiné a fait son travail, je me suis senti mal, mais je n'ai pas pensé à abandonner. Finalement, j'ai atteint l'arrivée. Le soulagement était grand et il y avait beaucoup d'émotions. Quel rallye ! Et oui, j'ai enfin mordu cette médaille dont je rêvais depuis 35 ans".