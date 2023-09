Podiums pour Marc Goossens et Anthony Kumpen à Oschersleben en NASCAR Euro

Les NASCAR Whelen Euro Series 2023 ont vécu leur avant-dernière manche de la saison sur le circuit Motorpark Oschersleben, en Allemagne. Le déplacement dans le Land de Saxe-Anhalt a été marqué par les podiums de Marc Goossens et Anthony Kumpen dans la catégorie EuroNascar Pro.

Au volant de la Chevrolet Camaro N.56 du CAAL Racing, Goossens a pris la troisième place dans la course 1 et s'impose dans la sous-catégorie Pro. Il a été devancé par le Français Paul Jouffreau et l'Allemand Tobias Dauenhauer. Anthony Kumpen termine à la sixième position au volant de la Chevrolet Camaro N.24 de son écurie PK Carsport.

Lors de la course 2, Kumpen a pris la troisième place derrière Tobias Dauenhauer et Paul Jouffreau. Marc Goossens a quant à lui pris la septième position finale.