Premier podium de la saison de Vandoorne, troisième à Monaco

Parti en deuxième position sur la grille, Vandoorne a rapidement pris la tête avant de reculer en troisième position, dépassé par Evans et Cassidy. Ces positions sont restées figées jusqu'au bout de la course. Evans décroche son premier succès de la saison. Il s'agit du premier podium de Vandoorne en 2024. Le champion du monde 2022 avait comme meilleur résultat jusqu'ici une cinquième place à Diriyah lors de la troisième course de la saison.

L'Allemand Pascal Wehrlein (Porsche) a terminé cinquième et prend seul la tête du championnat. Co-leader avant la course, le Britannique Jake Dennis (Andretti) a fini 20e. Wehrlein compte 102 points et devance Cassidy (95) et Dennis (89). Vandoorne est neuvième avec 37 unités.