Premiers points de la saison pour Amaury Cordeel, 8e à Zandvoort

L'Anversois Amaury Cordeel (UNI Virtuosi) a pris ses premiers points de la saison ce dimanche à Zandvoort, aux Pays-Bas, en terminant 8e de la course principale de Formule 2.

Alors que la course sprint du samedi n'a pas vraiment pu avoir lieu en raison de la pluie (moins de deux tours ont été couverts sous drapeau vert), la course principale de ce dimanche s'est bel et bien déroulée, mais a été particulièrement agitée. Les concurrents sont partis en pneus pluie mais sont rapidement passés par les stands pour monter des gommes pour piste sèche. S'en est rapidement suivi une série d'incidents, impliquant notamment le leader du championnat, le Français Théo Pourchaire, ainsi que son poursuivant danois Frederik Vesti, ce dernier perdant ses deux roues arrières mal fixées lors de son ravitaillement.

Ces incidents ont donc provoqué deux neutralisations et un véritable bouleversement de la hiérarchie. Tout bénéfice pour l'Anversois Amaury Cordeel qui a été propulsé au 9e rang, une position qu'il a su garder durant toute la deuxième moitié de la course. Il a d'ailleurs gagné une place sur la ligne en profitant d'une pénalité infligée au Français Victor Martins. Une 8e place qui lui permet de prendre ses quatre premiers points de la saison.