Quarante-et-une voitures au départ pour la 45e édition

La course la plus populaire consacrée au sport automobile belge, les 24 Heures de Zolder, vivra sa 45e édition ce week-end. Comptant pour le championnat Belcar Endurance, le double tour d'horloge se déroulant sur la piste limbourgeoise regroupera 41 voitures réparties dans quatre catégories. L'épreuve n'avait plus attiré autant de participants depuis l'édition 2018 où les prototypes CN étaient encore acceptés. Comme c'est le cas depuis l'an dernier, voitures de tourisme et de Grand Tourisme se partageront la piste.