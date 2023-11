Quatre arrestations lors d'une action de contrôle sur la E411 à hauteur de Ciney

Cette action, organisée par la Direction de coordination et d'appui et la Police Fédérale de la route de Namur, visait principalement la problématique liée aux déplacements d'auteurs dans le cadre de vols qualifiés dans les habitations, de car et home jacking ainsi que le transport de stupéfiants.

Pour la durée de l'action, les services de police ont fermé l'autoroute E411 à hauteur de l'aire de Salazinnes à Sovet (Ciney), en direction du Luxembourg. L'ensemble du trafic était dévié vers le parking, où les différents services de police étaient présents pour effectuer des contrôles.