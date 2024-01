Quatre Belges pour la victoire absolue aux 24 Heures de Daytona 2024

Le Limbourgeois Dries Vanthoor sera associé au Brésilien Augusto Farfus, au Finlandais Jesse Krohn et à l'Autrichien Philipp Eng sur la voiture N.24. Le Bruxellois Maxime Martin pilotera la N.25 en compagnie de l'Allemand René Rast, de l'Américain Connor De Phillippi et du Britannique Nick Yelloly. C'est d'ailleurs Martin qui est le mieux placé parmi les Belges sur la grille de départ. Sa BMW partira 4e. Dries Vanthoor s'élancera 8e.

Laurens Vanthoor, grand frère de Dries, pilotera la Porsche 963 N.6 engagée par l'écurie officielle Penske. Le Limbourgeois, équipier du Britannique Nick Tandy et des Français Mathieu Jaminet et Kevin Estre, s'est qualifié 7e. Le Carolorégien Alessio Picariello a eu le moins de réussite, sa Porsche 963 N.5 engagée par l'équipe privée allemande Proton Compétition n'a pas pu participer aux qualifications à la suite d'un accident. Picariello et ses équipiers l'Italien Gianmaria Bruni, le Français Romain Dumas et le Suisse Neel Jani, ont été crédités de la 10e positio sur 10 voitures.