Quatrième place puis désillusion pour Amaury Cordeel à Imola

Après avoir terminé 4e de la Course Sprint de la Formule 2 à Imola, en Italie, ce samedi, l'Anversois Amaury Cordeel a abandonné alors qu'il occupait la tête dans la Course Principale ce dimanche.

Le quatrième rendez-vous de la saison de Formule 2 se tenait pratiquement deux mois après la manche australienne de Melbourne. Comptant une seule arrivée dans les points depuis le début de saison, Amaury Cordeel a signé le 10e temps des qualifications, lui permettant de partir depuis la pole position de la Course Sprint selon le principe de la grille inversée. Une position sur la grille qu'il n'a pas su convertir en podium, le pilote Hitech Pulse-Eight terminant 4e, son meilleur résultat en trois saisons de Formule 2.

Parti 10e ce dimanche dans la Course Principale, l'Anversois faisait le choix d'un arrêt aux stands en fin de course, de quoi lui permettre de longtemps mener les débats. Faisant son arrêt à quelques tours de l'arrivée, Cordeel a été relâché trop tôt par son équipe. Sa roue arrière droite a été mal serrée et s'est détachée sitôt la voiture repartie, provoquant l'abandon de l'Anversois.