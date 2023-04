Rallye de Croatie: Ogier ralenti par deux crevaisons, Neuville leader

"On peut toujours y croire, mais le podium est loin", a constaté le pilote français (Toyota). Malgré quatre temps scratch sur huit spéciales, la journée a été frustrante pour l'octuple champion du monde, plombé par deux crevaisons lors de la deuxième spéciale puis la huitième et dernière.

Mais le vainqueur des rallyes de Monte-Carlo et du Mexique cette saison a crevé au début de la deuxième spéciale, perdant alors plus d'une 1 minute 30 sur Neuville.

Kalle Rovanperä, troisième au classement du Championnat du monde,a connu la même mésaventure qu'Ogier, mais le Finlandais a lui perdu plus de deux minutes sur le Belge.

Sur une route devenue plus sale et piégeuse, Neuville n'a pas non plus été épargné en abîmant l'avant de sa Hyundai après avoir heurté une botte de foin dans une chicane.