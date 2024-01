Rallye Monte-Carlo: le WRC cherche à rebondir face à ses champions qui lèvent le pied

C'est sans son jeune champion du monde en titre finlandais Kalle Rovanperä, qui a décidé de lever le pied cette saison, que le championnat du monde des rallyes WRC 2024 reprend ce weekend à Monte-Carlo avec des nouveautés pour tenter de retrouver son attractivité perdue.

Avec seulement huit voitures et trois constructeurs (Toyota, Hyundai, Ford) engagés à plein temps dans la catégorie reine, le WRC peine à séduire ces dernières années, comme peuvent en témoigner les défections partielles de plusieurs stars comme Rovanperä (23 ans) ou le Français Sébastien Ogier (40 ans), octuple champion du monde et qui continuera de suivre un programme allégé, comme en 2022 et 2023.