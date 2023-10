Rallye-raid: Al-Attiyah, cinq fois vainqueur du Dakar, rejoint Loeb chez Prodrive

Le double champion du monde en titre de la discipline et son co-pilote depuis 2015, le Français Mathieu Baumel, quittent donc les rangs de Toyota après sept saisons passées avec le constructeur japonais.

Ils piloteront en 2024 un tout-terrain Prodrive Hunter T1+ - le même que celui de Sébastien Loeb - "pour tenter de remporter pour la sixième fois l'épreuve d'ouverture, le Rallye Dakar", couru du 5 au 19 janvier prochain en Arabie saoudite, a déclaré l'équipe anglo-saxone dans un communiqué.

Le Qatari de 52 ans sera engagé sous le nom de "Nasser Racing" tandis que son rival alsacien, deuxième du Dakar en 2022 et en 2023 avec son co-pilote belge Fabian Lurquin, reste engagé sous la bannière Bahrain Raid Xtreme (BRX) avant de rejoindre Dacia en 2025, toujours en partenariat avec Prodrive.

Depuis son premier Dakar disputé dans l'anonymat, 10e en 2004 au Sénégal au volant d'un Mitsubishi Pajero, Al-Attiyah s'est imposé cinq fois, pour trois constructeurs différents: d'abord Volkswagen (2011), puis Mini (2015) et Toyota (2019, 2022 et 2023). Il a aussi piloté pour BMW et Hummer.