Rallye: vainqueur en Croatie, Ogier s'offre un 100e podium mondial

"Qui l'aurait cru il y a quinze ans?" A 40 ans, le Français Sébastien Ogier s'est offert dimanche en Croatie une 59e victoire et un 100e podium en championnat du monde des rallyes.

Rapidité et patience sont souvent les clés en rallye, et Sébastien Ogier (Toyota) a une nouvelle fois su allier les deux pour devancer le Britannique de Toyota Elfyn Evans (+9,7 sec) et le Belge de Huyndai Thierry Neuville (+45,8 sec), qui restent respectivement 2e et 1er du championnat après quatre rendez-vous.