Redant Racing signe un doublé belge aux 24 Heures de Portimao

Dans les rangs belges, l'écurie Redant Racing réalise le doublé dans la catégorie 992 réservée aux Porsche 911 GT3 Cup avec la victoire de Kobe de Breucker, Ayrton et Yannick Redant, associés au Néerlandais Lucas Van Eijndhoven, devant la voiture-soeur des Belges Brent Verheyen, Michiel Haeverans, Kris Cools et Peter Guelinckx. Ces deux équipages prennent par ailleurs les quatrième et cinquièmes places absolues.

Roulant pour l'écurie française SebLajoux by DUWO Racing, Gary Terclevars termine septième de cette même catégorie.