Ross Branch gagne l'avant-dernière étape, Ricky Brabec file vers la victoire finale

Ross Branch a remporté la 11e et avant-dernière étape du Dakar 2024 jeudi disputée sur 480 km entre AlUla et Yanbu en Arabie saoudite.

Le Botswanais (Hero) a devancé de 32 secondes l'Américain Ricky Brabec (Honda) qui file tout droit vers une victoire finale vendredi à l'arrivée à Yanbu. Le Français Adrien Van Beveren (Honda) fait une bonne affaire au général, même s'il a perdu plus de trois minutes et est arrivé en 3e position à 3:17 de Branch qui remporte lui sa deuxième étape sur ce Dakar.

Ricky Brabec possède toujours plus de dix minutes d'avance (10:22) au général sur Branch. Adrien Van Beveren passe en effet 3e au général à 14:31 et compte désormais 3:26 sur le Chilien José Ignacio 'Nacho' Cornejo Florimo (Honda) qui perd plus de 20 minutes à cause d'un problème de pompe à son réservoir d'essence. Il est 17e de l'étape à 25:28.