Rowland remporte l'ePrix de Misano après la disqualification de Da Costa, Vandoorne 8e

Da Costa a été disqualifié à la suite d'une faute de conformité du ressort de l'accélérateur, comme l'a annoncé la FIA dans un communiqué partagé samedi, quelques heures après la fin de la course. L'équipe Porsche du pilote portugais a d'ores et déjà annoncé son intention d'interjeter appel. Elle dispose de 96 heures pour confirmer sa décision.

Les diverses pénalités et la disqualification permis à Stoffel Vandoorne de grimper d'une 10e place acquise souds le drapeau à damiers à la 8e place. Le pilote belge récolte donc 4 points plutôt qu'un seul pour ses efforts. Sur le podium, le Britannique Jake Dennis (Andretti) et l'Allemand Maximilian Günther (Maserati MSG) s'emparent des 2e et 3e places.