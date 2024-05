Sarah Bovy au pied du podium en LMGT3 aux 4 Heures du Paul Ricard

La Liégeoise, épaulée par la Danoise Michelle Gatting et la Suissesse Rahel Frey, a d'abord réalisé une nouvelle pole position dans la catégorie LMGT3 à l'issue des qualifications. L'équipage 100% féminin menait ensuite l'essentiel de la course dans leur classe mais devait finalement se contenter de la quatrième place finale dans sa catégorie après avoir été piégé par une neutralisation. La victoire en LMGT3 est revenue à l'Allemand David Perel, l'Irlandais Matt Griffin et le Britannique Duncan Cameron sur la Ferrari 296 GT3 N.55 de l'écurie suisse Spirit of Race.

C'est l'écurie polonaise Inter Europol Competition qui s'est imposée au classement général et dans la catégorie LMP2 avec l'Oreca-Gibson N.43 pilotée par le Français Tom Dillmann, le Mexicain Sebastian Alvarez et le Russe Vladislav Lomko. L'équipe française Richard Mille by TDS Racing s'impose en LM P2 Pro-Am avec les Suisses Mathias Beche et Grégoire Saucy, associés au Mexicain Rodrigo Sales. Victoire en catégorie LMP3 pour Gael Julien, Michael Jensen et Nick Adcock sur la Ligier-Nissan N.15 de l'écurie britannique RLR Sport.