Sarah Bovy, première pilote féminine élue Pilote de l'année par le RACB

Ayant débuté le sport automobile en Formule Renault 1.6 Belgium lors de la saison 2005, la Liégeoise a ensuite orienté sa carrière vers les voitures de tourisme et GT. Elle a notamment disputé les championnats BTCS et BRCC, tout en participant aux 24 Heures de Spa-Francorchamps à plusieurs reprises. Depuis 2021, elle est reprise dans le programme Iron Dames visant à constituer des équipages entièrement féminins en endurance. Cette année, Bovy a remporté la victoire dans sa catégorie aux 8 Heures de Bahreïn en FIA WEC.

Vice-championne du monde d'endurance (FIA WEC) dans la catégorie GTE-Am sur la Porsche 911 RSR de l'équipe Iron Dames aux côtés de la Danoise Michelle Gatting et la Suissesse Rahel Frey, Sarah Bovy a été élue par un jury composé de membres de la presse spécialisée, de membres du RACB et des pilotes repris parmi les finalistes à l'issue des deux tours de vote.

Sarah Bovy a devancé d'une très faible avance Thierry Neuville, troisième du championnat du monde des rallyes (WRC) 2023. Le quintette est complété par Laurens Vanthoor, Dries Vanthoor et Maxime Martin.

L'équipe W Racing Team a remporté un nouveau titre de Team of the Year. Champion d'Alpine Elf Europa Cup, le jeune Lorens Lecertua est élu Rookie of the Year. L'Honorary Mention a été décernée à Vanessa Maes, directrice générale de la société Spa Grand Prix assurant la promotion du Grand Prix de Belgique de Formule 1.