Sébastien Loeb abandonne au Sonora Rally après une blessure à l'épaule de Lurquin

Nasser Al Attiyah (Toyota Hilux) a pris la tête du Sonora Rally à l'issue de la troisième étape, mercredi, autour de Penasco, au Mexique. L'ancien leader, Sébastien Loeb (Hunter), a dû abandonner. Après 12 km, le pilote français et son copilote belge Fabian Lurquin ont quitté la piste et se sont retrouvés coincés dans un fossé. Lurquin s'est blessé à l'épaule, contraignant le duo à quitter la course.