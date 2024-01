Sébastien Loeb et Fabian Lurquin gagnent la 7e étape et reprennent 10 minutes à Sainz

Le Français Sébastien Loeb (Prodrive) et son copilote belge Fabian Lurquin la 7e étape du Dakar 2024 dans la catégorie autos courue sur 483 km chronométrés entre Riyadh et Al Duwadimi dimanche en Arabie saoudite.

Loeb et Lurquin ont atteint l'arrivée en 4h56:39 pour signer leur troisième scratch dans ce Dakar. Le Brésilien Lucas Moraes (Toyota) a pris la 2e place à 7:06 et le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Prodrive) s'est classé 3e à 9:47 de son équipier.

Le duo franco-belge en profite pour faire une bonne opération au classement général et reprend 10 minutes à l'Espagnol Carlos Sainz (Audi), leader du classement général et 4e de l'étape du jour à 10:31. Sainz ne compte plus que 19 minutes d'avance sur Loeb. Moraes occupe la 3e place à un peu plus d'une heure (1h00:35).