Sébastien Loeb et Fabian Lurquin remportent la 4e étape, Al-Rajhi augmente son avance

Le Français Sébastien Loeb et son copilote liégeois Fabian Lurquin (Hunter) ont remporté mardi la 4e étape du Dakar en catégories autos. Le nonuple champion du monde des rallyes (WRC) a signé sa 24e victoire d'étape dans le plus célèbre des rallyes-raid. À l'issue des 299 km de la spéciale entre Al Salamiya et Al-Hofuf, l'Alsacien a devancé le Saoudien Yazeed Al-Rajhi (Toyota) de 1:08. Le dernier vainqueur du Dakar le Qatari Nasser Al-Attiyah (Hunter) a fini 3e à 1:22. Guillaume De Mévius (Toyota) a pris la 7e place à 7:21.

Al-Attiyah a réalisé le meilleur temps à chaque point de passage et semblait parti pour gagner sa première étape dans ce Dakar 2024. Mais c'était sans compter sur Al-Rajhi, qui l'a devancé de 14 secondes à l'arrivée. Puis Loeb, parti en 23e position après ses crevaisons de lundi, s'est montré le plus rapide. Il est ainsi devenu après Mattias Ekström, Guillaume De Mévius, Stéphane Peterhansel et Lucas Moraes, le cinquième vainqueur différent en autant d'étapes (prologue et 4 étapes).

L'étape la plus courte du Dakar sera courue mercredi. La spéciale entre Al-Hofuf et Sjubaytah ne comprend que 118 kilomètres. En revanche, la liaison est particulièrement longue, avec ses 644 km.