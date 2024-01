Sébastien Loeb et Fabian Lurquin vainqueur de l'étape marathon en autos

Le Français Sébastien Loeb (Prodrive) et son copilote belge Fabian Lurquin ont remporté la 6e étape du Dakar 2024 dans la catégorie autos, disputée sous un format inédit, le 48 heures chrono, autour de Shubaytah vendredi en Arabie saoudite.

Malgré sa deuxième place, Sainz prend la tête du classement général après l'abandon jeudi du Saoudien Yazeed Al-Rajhi, qui a fait plusieurs tonneaux avec sa Toyota Hilux. Il compte 20:21 d'avance sur Ekström et 29:31 sur Loeb. De Mévius est 5e à 1h09:47.

Loeb et Lurquin ont bouclé les 549 km chronométrés en 7h21:56 pour s'imposer avec 2:01 sur l'Espagnol Carlos Sainz (Audi), en tête lors de la suspension de l'étape jeudi à 16h00 heure locale. Le Suédois Mattias Ekström (Audi) a pris la 3e place à 10:55. Guillaume De Mévius (Toyota) s'est classé 8e à 41:28 de Loeb.

Le grand perdant du jour est le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Prodrive) qui a cassé le bras de direction d'un porte-moyeu et attendu son camion d'assistance pendant plus de deux heures. Il a terminé 31e de l'étape à 2h45:23 de son équipier et pointe à 16e place du classement général à 2h40:54.

Jeudi, le Français Stéphane Peterhansel (Audi) a été victime d'une panne d'hydraulique qui l'empêchait d'actionner le cric pour changer une roue, et qui le privait de direction assistée. Il a fini 34e de l'étape à 3h02:24 et est 18e au général à 3h23:04.

Disputée jeudi et vendredi, la 6e étape a proposé un concept inédit: le 48 heures chrono. La caravane a disputé une première moitié de spéciale jeudi jusqu'à 16h00 heure locale. À ce moment-là, les chronos ont été figés et tous les véhicules ont dû s'arrêter au premier campement rencontré, sans être au courant des performances accomplies par leurs rivaux. Les concurrents ont repris la route vendredi à 7h00.