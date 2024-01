Sébastien Loeb et Fabian Lurquin victimes de trois crevaisons

Loeb et Lurquin ont fini l'étape à la 23e place à 23:41 du vainqueur brésilien Lucas Moraes (Toyota) et pointent à la 9e place du classement général à 24:58 du leader saoudien Yazeed Al Rajhi (Toyota). Malgré une courte étape ce lundi, le risque de crevaison était grand.

"C'est ce qu'on nous a communiqués lors du briefing dimanche soir et cela s'est avéré juste", a assuré Lurquin. "C'était une étape difficile avec beaucoup de sable et de pierres. Nous avons démarré en deuxième position et rapidement repris Peterhansel. Tout se passait bien jusqu'à notre première crevaison avant d'en subir une deuxième peu après et nous devions faire attention. Nous avons ensuite profité d'une neutralisation pour prendre le temps de réparer un pneu plat. Bien nous en a pris car nous avons eu une troisième crevaison dans les 100 derniers kilomètres. Nous avons alors installé le pneu réparé mais il fallait s'arrêter tous les 25 kilomètres pour le gonfler. Nous avons perdu beaucoup de temps mais pas autant que l'année dernière. Il y a des bons jours et des moins bons jours dans le Dakar et c'était un moins bon aujourd'hui (lundi, ndlr.). Mais le moral reste au beau fixe."