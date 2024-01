Sébastien Loeb a repris du temps sur Sainz mais n'est pas content

"Pas de cric, pas de jack, deux fois je crève la roue gauche, même plus de batterie, je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut essayer de mettre au sérieux un peu. On est rentré hier avec un problème de cric, de jack hydraulique qui fuyait, c'est frustrant de perdre autant de temps pour des trucs qui ne sont pourtant pas compliqués", a commenté Sébastien Loeb à l'arrivée.

"On fait une vraie journée pourrie. On part ce matin, mais on est en panne sur le routier parce que le jack ne rentre plus. On a été obligé de le condamner. Évidemment, je crève deux fois de la roue gauche. Il faut grimper dans la montagne, trouver un endroit où on peut mettre la voiture en bascule pour décoller la roue. En plus, sans batterie, le tout à la main. On perd 15 minutes pour des conneries en fait, pour des trucs qui normalement ne peuvent même pas arriver".