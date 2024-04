Serradori s'impose en auto lors de la 5e étape, Igor Bouwens reste leader en camions

Cette cinquième étape a démarré à Tazzarine pour se terminer, 261 kilomètres plus loin à Merzouga sur un parcours avec beaucoup de sable, de dunes et des pistes rapides.

Mathieu Serradori a devancé son compatriote Simon Votse (Optimus) de 23 minutes et 39 secondes. Vincent Thijs et Tom de Leeuw (Toyota Hilux) ont été moins bien lotis côté belge. Le duo a tapé dans une dune. "La voiture n'a subi que peu ou pas de dégâts. Nous avons tranquillement roulé jusqu'à l'arrivée, après quoi nous sommes passés au service médical pour un contrôle de précaution. La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de fractures. J'espère passer une bonne nuit et nous verrons demain. La santé avant tout", a déclaré Tom de Leeuw.