Six rallyes au calendrier de la deuxième division, le Rallye des Ardennes le 16 mars

L'année prochaine, le championnat de Belgique des rallyes sera scindé en deux divisions. La première comportera sept épreuves et lors du décompte final, les concurrents pourront retenir leurs six meilleurs résultats avec au maximum un résultat obtenu dans une manche de la deuxième division, dont le calendrier a été dévoilé lundi. Le calendrier de la première division avait été communiqué le mois dernier.

Trois épreuves ne sont inscrites qu'au calendrier de la D2. Il s'agit du Rallye des Ardennes le 16 mars à Dinant (et non le 23, ont corrigé les organisateurs), du TAC Rally (le 6 avril à Tielt) et le Rallye d'Audenaerde (date à confirmer). Les trois autres sont des épreuves annexes organisées dans le cadre d'un rallye de première division: le Rallye de Wallonie (28 avril à Namur), le Rallye d'Ypres (22 juin) et le Rallye de Spa (23 novembre). Lors de ces trois rallyes, les participants à cette épreuve de Division 2 rouleront uniquement au cours de cette journée. Ils n'apparaîtront pas au classement de l'épreuve D1. Les Rally2 et les RGT ne peuvent pas participer à ces épreuves annexes, marquant uniquement des points dans l'épreuve D1 organisée sur deux jours.