Sixième place pour Bertrand Baguette à Suzuka

Sur le circuit de Suzuka propriété de Honda, c'est la Honda NSX-GT N.16 Team Mugen des Japonais Nirei Fukuzumi et Hiroki Otsu qui a remporté l'épreuve. Ils s'imposent devant la Nissan Z N.23 Motul Autech de Tsugio Matsuda et Ronnie Quintarelli, et la Toyota Supra N.39 Kobelco SARD de Yuhi Sekiguchi et Yuichi Nakayama.

Au championnat, alors qu'il reste trois manches à disputer, Bertrand Baguette figure à la neuvième position avec 23 points inscrits, tout comme son équipier Hiramine. Ce sont les Nippons Katsumasa Chiyo et Mitsunori Takaboshi (Nissan Z N.3 Niterra NDDP) qui mènent le classement avec 49 unités.