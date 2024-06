Stéphane Lefebvre et Freddy Loix débutent comme challengers au Rallye de Ypres

Lundi, la 'Semaine Sainte' a été lancée à Ypres qui culminera avec la 59e édition du Rallye d'Ypres vendredi et samedi. La sixième manche du championnat de Belgique de rallye (D1 et D2 combinées) présente un plateau solide avec 93 équipages en Division 1 et 46 en Division 2. Tous les meilleurs du championnat sont au départ, rejoints par le Français Stéphane Lefebvre et Freddy Loix.