Stéphane Peterhansel remporte la 2e étape en autos et égale le record d'Ari Vatanen

Le Français Stéphane Peterhansel (Audi) a remporté la 2e étape du Dakar 2024 en autos sur un parcours de 463 km chronométrés entre Al Henakiyah et Al Duwadimi dimanche en Arabie saoudite. Cette 50e victoire d'étape en autos, en plus de 33 en motos, lui permet d'égaler le record du Finlandais Ari Vatanen dans la catégorie.

Peterhansel a réalisé un chrono de 3h54.40. pour devancer son compatriote Sébastien Loeb (Prodrive), avec Fabian Lurquin comme copilote, de 29 secondes. L'Américain Seth Quintero (Toyota) a pris la 3e place à 3:11.

Premier Belge vainqueur d'étape sur le Dakar depuis 2003 samedi sur la première étape, Guillaume de Mévius a connu une journée plus compliquée et terminé à la 19e place à 26:43. du vainqueur du jour et doit céder sa place de leader.