Stienes Longin et Peter Guelinckx s'imposent à Valence

Les GT2 European Series disputaient ce week-end leur avant-dernière manche 2023 sur le circuit Ricardo Tormo de Valence en Espagne. Stienes Longin, Peter Guelinckx et leur équipe PK Carsport ont signé une nouvelle victoire belge.

L'Audi R8 GT2 des Hasseltois a passé la ligne d'arrivée de la course 2, disputée dimanche matin, en deuxième position. Toutefois, les Français Henry Hassid et Anthony Beltoise qui n'avaient pas effectué leur drive-through sur leur Audi R8 GT2 du LP Racing perdaient instantanément leur victoire et écopaient d'une pénalité de 30 secondes.

Longin et Guelinckx récupéraient donc la victoire sur tapis vert. C'est le quatrième succès du duo belge cette saison. Ils avaient pris la cinquième place dans la course 1 disputée samedi après-midi. La victoire était revenue aux Français Ludovic Badey et Jean-Luc Beaubelique sur Mercedes-AMG GT2.