Stienes Longin et Peter Guelinckx vice-champions 2023 de GT2 European Series

Beltoise et Hassid achevaient la course 1 au cinquième rang tandis que Longin et Guelinckx terminaient à la septième place. Mais ils étaient pénalisés de 10 secondes pour avoir causé une collision et chutaient en huitième position. Les deux pilotes de l'écurie hasseltoise PK Carsport ont donc abordé la course 2 avec un retard de sept points sur leurs adversaires.

Troisièmes de la course 2, Longin et Guelinckx dégringolaient à la cinquième place, juste derrière Beltoise et Hassid, suite à une pénalité de 10 secondes pour un temps d'immobilisation trop court dans la pitlane. Cela signifie que Anthony Beltoise et Henry Hassid sont sacrés champions 2023 des GT2 European Series dans la classe Pro-Am. Stienes Longin et Peter Guelinckx, respectivement champion et troisième du championnat 2022, terminent à la deuxième place finale.