Stoffel Vandoorne 10e du premier ePrix de Misano remporté par Antonio Félix Da Costa

Deuxième chrono de la première séance d'essais et cinquième de la seconde, vendredi, Vandoorne n'avait signé que le 18e chrono sur 22 des qualifications.

Le Courtraisien a pris un bon départ remontant au 13e rang dès le premier tour. Trois boucles plus tard, il pointait à la 10e place et n'a cessé de progresser. Vandoorne, passé en mode attaque, a pris la tête de la course dans le 9e tour, mais les positions ne cessaient de changer. Le Belge recula au 9e rang trois tours plus tard et pointait en 11e position à mi-course (14 tours). Aux deux tiers du ePrix, il n'était plus que 12e et a finalement terminé 10e.