Stoffel Vandoorne 8e de la première course de la saison remportée par Wehrlein à Mexico

Stoffel Vandoorne (DS Penske) a terminé 8e du ePrix de Mexico, première course des 16 manches du championnat du monde de Formule E, samedi au Mexique. Dans la capitale, c'est le poleman allemand Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) qui s'est imposé devant le Suisse Sébastien Buemi (Envision) et le Néo-Zélandais Nick Cassidy (Jaguar TCS) sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez.

Après le retrait de la grille de la ERT du Brésilien Sergio Sette Camara sur la ligne de départ, la première partie de course a été assez perturbée puisque trois pilotes ont quitté la course dans les dix premières minutes: le Brésilien Lucas di Grassi (ABT Cupra), le Néerlandais Robin Frijns (Envision) et le Portugais Antonio Felix Da Costa (TAG Heuer Porsche).

Après la sortie de la safety car, la course s'est déroulée normalement. Vandoorne a dû céder sa 7e place à son coéquipier français Jean-Eric Vergne, qui a réussi à passer en 6e position tandis que le pilote belge a terminé 8e dans le peloton. Au bout des 35 tours réglementaires et de 2 tours supplémentaires, c'est le même trio de tête que sur la grille de départ qui a conclu la course sur le podium: Wehrlein, Buemi et Cassidy. L'Allemand Maximilian Günther (Maserati MSG) et le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar TCS) ont complété le top-5.

Le prochain rendez-vous des pilotes de Formule E aura lieu en Arabie saoudite, à Diriyah, le week-end des 26 et 27 janvier 2024. Les 2e et 3e manches de la saison y auront lieu, l'une le vendredi et l'autre le samedi.