Stoffel Vandoorne abandonne dans le second ePrix de Misano remporté par Pascal Wehrlein

Stoffel Vandoorne (DS Penske) a été contraint à l'abandon dimanche dans le second ePrix de Misano, la 7e course du championnat du monde de Formule E, les monoplaces électriques. Le Courtraisien avait finalement hérité de la 8e place samedi dans le 6e course organisée elle aussi à Misano, après le déclassement du vainqueur Antonio Félix Da Costa et les pénalités infligées à plusieurs concurrents.