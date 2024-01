Stoffel Vandoorne au départ du ePrix du Mexique samedi pour lancer sa saison

Stoffel Vandoorne disputera encore ce championnat au sein de l'écurie DS Penske (avec le Français Jean-Eric Vergne comme équipier) et doublera avec l'intégralité de la saison en championnat du monde d'endurance (FIA WEC) avec Peugeot, même si une date coïncide. Le pilote courtraisien, 31 ans, devra faire un choix le 11 mai entre un ePrix à Berlin, et les 6 Heures de Spa-Francorchamps.

Champion du monde de Formule E avec Mercedes en 2022, Stoffel Vandoorne était passé la saison dernière chez DS Penske après le retrait du constructeur allemand. Il a terminé 11e. Il a disputé 71 courses en Formule E pour trois victoires, 15 podiums et 8 pole-positions.

Si des essais libres sont prévus le vendredi, les qualifications et la course se déroulent le même jour. Les 22 pilotes sont répartis en deux groupes suivant les positions au championnat et se mesurent sur une session de 10 minutes à 220kw. Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les duels avec quarts, demies et finale sur 15 minutes à 250kw qui déterminent la grille de départ de la course.

Cette saison 2024 de Formule E s'achèvera à Londres le 21 juillet à l'issue de 16 Grands Prix (celui d'Inde le 10 février est annulé). Le circuit de Misano sera en effet le théâtre de deux ePrix italiens, en plus du retour de la Formule E en Chine et la découverte de Tokyo, au Japon. Deux courses se dérouleront finalement à Portland, aux États-Unis.