Stoffel Vandoorne termine à la 16e place à Tokyo, victoire de Maximilian Günther

Vandoorne a démarré la course en 18e position mais n'est parvenu à gagner que deux places pour finir en 16e position et ne marquer aucun point au championnat. La victoire est revenue à l'Allemand Maximilian Günther (Maserati) qui a devancé les Britanniques Oliver Rowland (Nissan) et Jake Dennis (Andretti).

Le Néo-Zélandais Nick Cassidy (Jaguar), 7e samedi, et l'Allemand Pascal Wehrlein (Porsche), 5e samedi, se partagent désormais la tête du championnat du monde avec 63 points. Rowland complète le podium avec 54 points. Vandoorne pointe au 13e rang avec 18 points.