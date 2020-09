"C'est une blague ?": Victoria Azarenka quitte le court à Roland Garros, frappée par le froid de l'automne

"Ça devient ridicule": la Biélorusse Victoria Azarenka, finaliste du dernier US Open, a refusé d'attendre dans le froid sur le court Suzanne-Lenglen, le temps que l'averse passe, et a poussé l'arbitre à interrompre son match du 1er tour, dimanche après trois jeux.

Alors que les premiers matches de la quinzaine parisienne débutaient sous un temps pluvieux et frais (11°C), accompagné de rafales de vent, Azarenka qui menait 2 jeux à 1 face à la Monténégrine Danka Kovinic s'est adressée à l'arbitre. "Ça devient ridicule. Vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer ? (...) Il fait trop froid", a dit Azarenka. "On ne peut pas tenir sa raquette parce que c'est trop humide", a encore expliqué l'ex-N.1 mondiale. "C'est une blague, que fait-on ici?", a encore demandé Azarenka avant de quitter le court, avant même que l'arbitre ne prononce la suspension du match. "Je ne vais pas attendre ici un peu plus parce que j'ai froid."



Les autres matches du premier tour lancés simultanément n'ont pas été interrompus en même temps. Azarenka et Kovinic s'affrontent sur le court Suzanne-Lenglen qui, contrairement au Central qui étrenne déjà son toit rétractable flambant neuf, ne dispose pas encore de couverture. Dimanche à 11h, il faisait 11°C dans l'ouest de Paris, avec des pluies éparses et des rafales de vent. Les prévisions météorologiques n'augurent rien de vraiment meilleur pour les deux semaines qui viennent.