"Ça me motive": Andy Murray fera don de ses gains remportés à Wimbledon aux victimes de la guerre en Ukraine

Andy Murray a un grand coeur.

À l'approche du tournoi de Wimbledon, qu'il a déjà remporté à deux reprises en 2013 face à Novak Djokovic et en 2016 face à Milos Raonic, Andy Murray a déclaré qu'il reverserait l'intégralité de son "prize money" accumulé durant le tournoi aux victimes de la guerre qui sévit en Ukraine.

L'Écossais de 35 ans a promis de donner ses gains à l'association caritative de l'UNICEF pour fournir du matériel médical et des fournitures aux enfants fatigués par la guerre. Ce père de 4 enfants se sent, en effet, touché par les horreurs que les petits vivent là-bas.

"C'est la bonne chose à faire"

"Il y a des familles et des enfants qui essaient de quitter le pays. Il y a aussi des familles dont les maisons sont détruites", a-t-il expliqué. "J'ai senti que c'était une bonne chose à faire et cela me donne un peu de motivation supplémentaire pour essayer de bien performer et de gagner des matchs".

Andy Murray débutera son tournoi contre l'Australien James Duckworth. Pour rappel, les Russes et Biélorusses sont exclus du tournoi cette année en raison de l'envahissement de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Murray avait d'ailleurs déclaré être "contre cette décision".