Roger Federer était visiblement très heureux de retrouver David Goffin à Doha (vidéo)

Roger Federer est de retour. Le Suisse entre en lice aujourd'hui à Doha, son premier tournoi en 13 mois. Ce sera à 16h face à Daniel Evans. Avant cela, Federer a repris ses marques sur les courts d'entraînement qataris.

Et il y a croisé un certain David Goffin, qui, quelques heures plus tard, domptait Krajinovic au premier tour. Visiblement content de le revoir, Roger Federer a lâché un petit "David Goffin, Baby ! Comment ça va ?" à l'adresse de notre compatriote. S'en est suivi une salve de salutations et d'échanges entre les joueurs et les staffs des deux hommes.

Vu l'admiration portée par Goffin à Federer, cet échange a dû faire naître un sourire jusque derrière ses oreilles ! Rappelons qu'en onze confrontations, Goffin n'a gagné qu'une fois face au Suisse.