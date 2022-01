"Désolé de vous corriger": après une question complètement fausse, Nadal recadre un journaliste

En conférence de presse avant le début du tournoi de l'Open d'Australie, Rafael Nadal, titré en 2009 à Melbourne, a reçu une question d'un journaliste visiblement un peu mal réveillé. L'erreur est humaine, mais la moue de Nadal après avoir entendu la question en dit long.



Stuart Fraser du Times a donc commencé sa question de cette manière : "Tu n’as plus atteint les demi-finales de l’Open d’Australie depuis que tu as remporté le titre en 2009, je voulais savoir s’il y a quelque chose ici que tu trouves plus difficile au niveau des conditions par rapport aux autres Grands Chelems ?" La boulette. Si, effectivement, Nadal n'a remporté le titre qu'une seule fois en Australie, il a néanmoins participé à plusieurs finales depuis lors. Ce que le champion espagnol n'a pas manqué de signaler au journaliste.

"Je suis vraiment désolé de te le dire et je ne veux pas le faire, mais j’étais en finale en 2012, 2014, 2017, 2018 et d’autres demi-finales aussi. Désolé de te corriger."

Visiblement un peu surpris, l'espagnol lui-même s'est un peu emmêlé les pinceaux. Il n'a pas disputé la finale en 2018 mais bien en 2019. Mais encore une fois, l'erreur est humaine...



Pas rancunier, le journaliste a avoué sur son compte Twitter avoir fait une petite boulette et y a même ajouté un peu d'humour. "Je viens juste de dire à Rafael Nadal qu’il n’avait plus atteint les demi-finales de l’Open d’Australie depuis 2009. Il y a des chances que je me fasse arrêter à la frontière pour ça…"