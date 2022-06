"Il nous reste 1028 jours": une militante pour le climat interrompt une demi-finale à Roland-Garros en s'attachant au filet (vidéo)

Une image que l'on a déjà pu voir dans des rencontres de football ou même lors de courses cyclistes.

Alors que Rafael Nadal venait de se qualifier pour sa 14ème finale à Roland-Garros après la terrible blessure de son adversaire, Alexander Zverev, qui a provoqué son abandon, une autre demi-finale se disputait sur le court Philippe Chatrier.

Le Croate Marin Cilic était aux prises avec le Norvégien Casper Ruud. Dans le troisième set, alors que le score était d'un set partout, une activiste pour le climat est rentrée assez facilement sur le court et s'est attaché au filet avec un colson. Sur son t-shirt, on pouvait y lire "We have 1028 days left", soit "Il nous reste 1028 jours".

Dans 1028 jours, nous serons le 31 décembre 2024. Selon certains défenseurs de la cause climatique, à partir de cette date, il n'y aura plus de solution viable pour sauver la Terre du réchauffement climatique.