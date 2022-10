"J'ai regardé à 00h01 sur le site de la WTA": la Bonaventure continue pour Ysaline, qui intègre le top 100 mondial (vidéo)

Si Elise Mertens est toujours la N.1 belge en occupant le 30e rang de la hiérarchie mondiale publiée lundi matin par la WTA, la progression de la semaine est à mettre à l'actif d'Ysaline Bonaventure. La Stavelotaine, qui dispute une bonne fin de saison, a fait sa première entrée dans le top 100 mondial.

Battue en finale du tournoi ITF de Poitiers, la gauchère de 28 ans a grimpé de 11 rangs et figure désormais à la 94e place. C'est le meilleur classement en carrière pour celle qui était encore 228e fin 2021. Ce classement pourrait lui permettre d'intégrer directement le tableau final de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de la saison déjà prévue mi-janvier aux antipodes. Entre Mertens et Bonaventure se trouvent Alison Van Uytvanck (WTA 56) et Maryna Zanevska (WTA 81).

Pour Bonaventure, cette entrée dans le top 100 est un aboutissement. Elle a d'ailleurs attendu fièrement cette nuit pour avoir l'officialisation de son nouveau classement. "J'ai regardé à 00h01, quand ça a été actualisé sur le site de la WTA. C'est beaucoup de fierté, c'est un accomplissement, c'est un rêve qui se réalise", précise-t-elle au micro de Serge Vermeiren.

Cela fait 21 ans qu'elle travaille pour y arriver. Elle rentre désormais dans un autre monde. "Cela donne une sécurité financière. Le prize-money des tournois qu'on dispute en étant dans le top 100 est nettement supérieur à ce que j'ai l'habitude d'avoir, j'espère que ça va être un beau tremplin", nous confirme-t-elle, avant d'évoquer de nouveaux objectifs, elle qui sera qualifiée dans les tableaux finaux des grands tournois. "Je suis contente d'être là, de tout ce que j'ai accompli. Je n'ai pas fait tout ça pour rien, cela a payé !", précise-t-elle fièrement à Serge Vermeiren.

Greet Minnen, qui a mis un terme à sa saison début octobre à cause d'une blessure au dos, continue de glisser au classement. Elle a perdu 23 places et se retrouve 202e. Magali Kempen est elle 240 (+6) et Marie Benoit 278e (+12). Avec le Masters de fin de saison qui débute ce lundi à Fort Worth au Texas, et un seul tournoi WTA 125 la semaine dernière, le haut du classement n'a pas évolué avec la Polonaise Iga Swiatek (WTA 1) qui devance la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 2). Seules les Russes Ekaterina Alexandrova (WTA 19) et Ludmila Samsonova (WTA 20) ont interverti leur place.