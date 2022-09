"J'ai tout perdu mais je vais bien": Federer livre une drôle d'anecdote après son dernier match

Roger Federer en a fini avec le tennis professionnel, et tout s'est passé comme il le voulait, même s'il a perdu son dernier match... mais pas que.

Dans une interview accordée à Christopher Clarey, journaliste au New York Times, le Suisse aux 20 titres du Grand Chelem, est revenu sur cette fin de carrière, à 41 ans et après 25 ans sur le circuit.

"J'ai perdu mon travail, mais je suis heureux"

Battu en double avec son rival de toujours Rafael Nadal, le Suisse relativise malgré tout et préfère même en rire. "Je pense que je me sens complet. J’ai perdu mon dernier match en simple. J’ai perdu mon dernier match de double. J’ai perdu ma voix à force de crier et de soutenir l’équipe. J’ai perdu la dernière fois en tant qu’équipe. J’ai perdu mon travail, mais je suis très heureux. Je vais bien. Je suis vraiment bien", a déclaré le Maestro.

Avant d'ajouter que malgré l'ironie de toutes ces défaites, sa fin de carrière s'est passée comme il le souhaitait. "C’est ce qui est ironique, c’est que tout le monde pense à des fins heureuses de contes de fées, vous savez?? Et pour moi, c’est ce qui s’est passé, mais d’une manière que je n’aurais jamais cru possible".

Le Suisse a toujours eu de l'humour, ce n'est pas la retraite qui va le lui enlever !