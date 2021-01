Frappé par le coronavirus, Stan Wawrinka raconte sa traversée du désert

Le Suisse Stan Wawrinka, 18e joueur mondial, a déclaré vendredi dans les pages d'un quotidien australien qu'il avait été touché par le coronavirus à la fin de l'année 2020.

Agé de 35 ans, le vainqueur de l'Open d'Australie 2014 a déclaré au Herald Sun s'être isolé chez lui en Suisse après avoir été testé positif au Covid-19. "J'essaie de retrouver la forme. J'ai été positif à Noël, j'ai donc dû rester plus de 10 jours à la maison et j'ai complètement perdu tout le travail que j'avais fait hors-saison", a expliqué Wawrinka. "Je me sentais vraiment mal pendant les cinq premiers jours, avec des symptômes, on se sent de plus en plus fatigué chaque jour et cela dure quelques semaines".

Cependant le Suisse s'est voulu rassurant: "Je commence à me sentir mieux, mais il faut vraiment faire attention, cela peut faire très mal". Comme tous les autres joueurs arrivés en Australie pour participer à l'Open d'Australie, il a dû se soumettre à une période de 14 jours de quarantaine, terminée vendredi.

Wawrinka, qui détient trois Grands Chelems, participera au tournoi de Melbourne avant de débuter la première levée du grand Chelem le 8 février.

