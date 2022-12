"Je ne vois pas la balle !": Nick Kyrgios, fidèle à lui-même, devient fou et expédie une balle dans le public (vidéo)

Diffusée sur RTL Play et Club RTL jusqu'au 24 décembre, la World Tennis League bat actuellement son plein. Une compétition exhibition par équipes organisée à Dubai, où certaines des plus grandes stars du plateau mondial s'affronte.

Hier, l'Australien Nick Kyrgios faisait face au Bulgare Grigor Dimitrov. Alors que les deux joueurs bataillaient dans le tie-break du deuxième set, Nick Kyrgios rate une balle s'énerve, et envoie une balle violemment dans les gradins du stade. "Je ne vois pas ! Je ne vois pas la balle !", hurle-t-il alors.

En cause, la couleur jaune du terrain, qui rend plus difficile la visibilité de la balle... jaune elle aussi. Pour la petite histoire, Dimitrov remportera le tie-break sur le point suivant et ira même chercher la victoire en deux manches, 7-6, 6-3.

Les rencontres du jour sont à suivre ce jeudi, dès 15 heures, sur RTL Play et Club RTL.