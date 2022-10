"Je savais ce que je devais faire": David Goffin, qualifié pour les quarts à Anvers, avait un plan de jeu impeccable (vidéo)

David Goffin s'est qualifié pour les quarts de finale de l'European Open d'Anvers, tournoi de tennis ATP 250 sur surface dure doté de 648.130 dollars, en s'offrant le scalp du 19e joueur du monde, l'Argentin Diego Schwartzman, jeudi à la Lotto Arena.

Le Liégeois, 31 ans, 58e mondial, a en effet battu la 3e tête de série à Anvers, en deux manches - 7-6 (7/3), 6-2 - en près de deux heures de jeu (1h51 minutes). Le numéro 1 belge a mis sous pression son adversaire durant tout le premier set l'obligeant à réagir après deux pertes de son service. Poussé finalement au jeu décisif, Goffin a fait la différence l'emportant 7 points à 3 grâce à un très bon service. Bien en confiance, le Belge dominait la seconde manche prenant encore deux fois le service de Schwartzman qui, cette fois, ne parvenait plus à recoller. David Goffin avait déjà remporté 4 de ses cinq précédentes confrontations avec l'Argentin.

Prochain tour face à Richard Gasquet

Sa seule défaite remonte à 2016 en demi-finales de cet European Open que Schwartzman apprécie puisqu'il y a rejoint la finale à trois reprises en six éditions, même s'il n'a pu encore décrocher le trophée. Pour son quatrième quart de finale dans un tournoi ATP cette année, David Goffin sera opposé au Français Richard Gasquet (ATP 82). Il s'agira du 5e duel entre les deux hommes sur le circuit.

Le Belge mène 3 à 1 face au natif de Béziers, 36 ans. Leurs dernières rencontres datent de 2019 en Masters 1000, à Shanghai et Cincinnati, avec deux succès liégeois. Diego Schwartzman avait été battu en finale à Anvers en 2016 par Richard Gasquet, en 2017 par un autre Français, Jo-Wilfried Tsonga et il avait chuté l'an dernier au dernier stade de l'épreuve contre l'Italien Jannik Sinner.

"Le premier match, j'ai joué 3 heures, ici j'ai joué moins de deux heures, je suis content d'avoir un peu épargné mes jambes pour le prochain tour", a confié David Goffin sur le court alors que son prochain adversaire sera le Français Richard Gasquet (ATP 82) vainqueur de la première édition à Anvers en 2016.

"Contre Diego, c'est toujours de longs échanges et je n'aurais jamais tenu trois heures. J'ai essayé de raccourcir les échanges et d'être plus agressif que lui. J'ai essayé de jouer les longs de ligne, d'aller au filet et d'être agressif. C'était la clé contre lui. Je savais exactement ce que je devais faire et je suis très heureux de l'avoir fait. Je suis très content de ma prestation", a ajouté le numéro 1 belge, libéré dans la seconde manche.