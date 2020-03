"Je suis à fond dedans !": David Goffin s'est découvert une nouvelle passion pendant le confinement

Confiné chez lui, à Monaco, David Goffin se cherche lui aussi des occupations. Le numéro un belge s'est confié à Sudpresse sur les conditions de sa quarantaine. L'occasion de se trouver une toute nouvelle passion !

David Goffin est confiné à Monaco. Les règles y sont presque les mêmes qu'en France, ce qui force le Liégeois à trouver une parade pour se maintenir en forme. Le contexte est d'ailleurs très particulier, alors que la saison ATP est suspendue jusqu'au 7 juin, au mieux.

Devant ces incertitudes, David Goffin fait de son mieux pour adapter son programme. "Je fais ce que je peux avec les moyens du bord, puisque je n’ai pas accès à une salle de fitness. Je peux aller courir, mais ça ne doit pas être trop loin de chez moi, seul, maximum 1h, et en respectant les consignes sanitaires. Mais à part s’entraîner physiquement, pas question de tennis, le club est fermé !", a-t-il expliqué, confiant avoir prévu 1h30 de sport par jour.

Roland-Garros devait être LE tournoi phare de la reprise, mais il a été décalé... au mois de septembre. Une décision qui semble surprendre notre compatriote. "La manière dont s’est passé le report de Roland-Garros, au 20 septembre, c’est fou !", a déclaré le Liégeois. "Ils ont fait ça comme sur un coup de tête ! Ils ont pris la date comme ça, seuls, comme des grands, surprenant tout le monde, y compris les joueurs, je l’ai appris via les réseaux sociaux. Si tout reste comme ça, ce sera dur d’enchaîner et l’US Open, et Roland-Garros, c’est clair. Surtout qu’il faudra aussi tenter d’éviter les blessures, à la reprise, après une si longue période sans jouer !", s'inquiète-t-il.

David Goffin valide par contre le report des Jeux Olympiques et se dit soulager du timing adopté par le CIO.

"Je suis à fond dedans !"

Mais le confinement, c'est aussi de longues heures à combler. David Goffin n'y échappe pas et regorge d'imagination pour s'occuper. "Ce que je fais le reste du temps ? Je reste en contact avec ma famille, mes amis. Je fais de choses moins habituelles, comme du rangement… par exemple. Je me lance un peu dans la cuisine, aussi ! Tous les jours, je suis à fond dedans !", précise le numéro 10 mondial.

Et fatalement, l'envie de se projeter sur l'après-confinement est là ! David Goffin a déjà une petite idée derrière la tête. "J’irai au restaurant ! Ça me fera plaisir de revoir du monde, de sortir… libre. Et puis, je me remettrai vite à taper la balle. En tant que joueur de tennis, c’est sûr, ça me manque !", a-t-il expliqué.