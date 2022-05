"Le match de mardi pourrait être mon dernier ici": Rafael Nadal évoque une nouvelle fois une possible retraite

Mardi, Rafael Nadal s'offrira un des duels les plus réputés de la planète tennis. Il aura en face de lui Novak Djokovic pour un quart de finale aux allures de blockbuster. Après un combat de 4h23 contre Felix Auger-Aliassime, Rafael Nadal a évoqué sa forme physique. Avec un nouvel aveu: la retraite ne semble plus si lointaine.

"À chaque match que je joue ici, je suis conscient que ça peut être mon dernier à Roland-Garros", a lancé l'Espagnol, qui n'a jamais caché que des pépins au pied pouvaient l'empêcher de jouer à 100% ces derniers temps. "C’est ma situation à l’heure actuelle et je l’accepte. J’ai encore traversé une période difficile avec mon pied, donc je ne sais pas ce qui peut se passer dans un futur proche quant à ma carrière. C’est pour ça que j’essaie simplement de profiter autant que possible et de me battre autant que je peux pour continuer à vivre mon rêve. Mais si les choses ne se passent pas bien, le match de mardi pourrait être mon dernier ici, alors j’aimerais le jouer dans la journée", a-t-il poursuivi.

Les organisateurs sont en plein dilemme, alors que certains diffuseurs voudraient programmer cette rencontre en soirée. La décision doit tomber dans la journée.