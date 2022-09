"Le plus fantastique", "Un magicien", "Pas de la même planète": comment Roger Federer est décrit par les autres joueurs

Durant sa longue et glorieuse carrière, Roger Federer s'est attiré l'estime unanime de ses pairs, qui l'ont exprimé de manière aussi admirative qu'enlevée. "Je lui ai balancé l'évier de la cuisine, mais il est allé chercher sa baignoire dans la salle de bain", avait par exemple déclaré l'Américain Andy Roddick après sa défaite en finale de Wimbledon en 2004

"Dans le tennis moderne, vous êtes soit un spécialiste de terre battue, soit un spécialiste de gazon, soit un spécialiste du dur. Ou vous êtes Roger Federer", avait résumé le grand Jimmy Connors. "J'ai le sentiment que cette rivalité dépasse le tennis. C'est un sujet de conversation pour les gens extérieurs à notre monde. Et c'est bon pour notre sport", avait lui lancé, en 2017, Rafael Nadal, son plus gros rival.

"Il fait des coups que les autres ne font pas. Parfois, vous avez envie de passer de l'autre côté et de lui faire un high five", voici ce que disait de lui un certain Sam Querrey. "Roger est capable de pratiquer un tennis qui devrait être déclaré illégal...", reconnaissait aussi la joueuse américaine Tracy Austin. "Federer est le joueur le plus fantastique à regarder jouer au tennis", estimait de son côté John McEnroe.

"Le meilleur moyen de le battre serait de le frapper sur la tête avec une raquette" déclarait encore Rod Laver. "Si j'étais son entraîneur, que pourrais-je lui dire? Avec une raquette, c'est un magicien". Goran Ivanisevic, ancien vainqueur à Wimbledon "C'est une vraie personne. Ce n'est pas une énigme. Si vous le rencontrez au McDonald's sans savoir qui il est, vous ne pourriez imaginer qu'il est l'un des plus grands sportifs du monde", précisait de son côté Andy Roddick. "Impossible de ne pas se demander s'il est de la même planète", déclarait enfin Novak Djokovic.